Kad se udruže dve kume sa ovakvim atributima rezultat može biti samo jedno: potpuni haos na društvenim mrežama
KAKVE BOMBE! Supruge dva srpske fudbalera u nikad izazovnijim izdanjima! Pokazale su i previše (FOTO)
Jovana Gajić, supruga Zorana Bambija Tošića, i Kristina Janjić, supruga golgetera Aleksandra Mitrovića, objavile su fotografije koje su u rekordnom roku zapalile Instagram.
Kristina Janjić Mitrović i Jovana Gajić Foto: PrintscreenInstagram
Zanosne poze, besprekorne figure i samopouzdanje koje pršti iz svakog kadra bili su dovoljni da se ispod objava zaređaju hiljade lajkova i komentara. Fanovi su jednoglasni da se ovakav seksepil retko viđa, a kume su pokazale da s razlogom važe za jedne od najatraktivnijih žena fudbalske scene.
Dok su fudbaleri navikli da briljiraju na terenu, njihove lepše polovine dominiraju van njega i to, reklobi se, bez konkurencije. Jedno je sigurno: gde god da se pojave ili šta god da objave, Jovana i Kristina znaju kako da budu glavna tema dana.
