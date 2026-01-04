Slušaj vest

Jovana Gajić, supruga Zorana Bambija Tošića, i Kristina Janjić, supruga golgetera Aleksandra Mitrovića, objavile su fotografije koje su u rekordnom roku zapalile Instagram.

Pogledajte ih:

Kristina Janjić Mitrović i Jovana Gajić

Zanosne poze, besprekorne figure i samopouzdanje koje pršti iz svakog kadra bili su dovoljni da se ispod objava zaređaju hiljade lajkova i komentara. Fanovi su jednoglasni da se ovakav seksepil retko viđa, a kume su pokazale da s razlogom važe za jedne od najatraktivnijih žena fudbalske scene.

Dok su fudbaleri navikli da briljiraju na terenu, njihove lepše polovine dominiraju van njega i to, reklobi se, bez konkurencije. Jedno je sigurno: gde god da se pojave ili šta god da objave, Jovana i Kristina znaju kako da budu glavna tema dana.

fsspriznanja89389.jpg
iamvoki-10cpdyfywtugv-1.jpg
Jovana Gajić
Jovana Gajić oduševila fotografijama s letovanja

Aleksandar Mitrović promašaj na Španija - Srbija Izvor: Arena 1 Premium