Srđan Blagojević je nakon otkaza u Partizanu postao interesantan brojnim klubovima, među kojima su i oni iz Rusije.

Tako je nedavno najavljeno da će doskorašnji trener “crno-belih” uskoro preuzeti ekipu Rubina iz Kazanja, a sada se na tu temu oglasio i sam Blagojević.

“Zaista, trenutno pregovaram sa brojnim klubovima. Ali bilo bi neprikladno u ovom momentu raspravljati o detaljima ili potvrđivati bilo kakve konkretne informacije. I pored toga moram da kažem da sam zainteresovan za rad u ruskom fudbalu”, rekao je Blagojević u izjavi za ruski Sport ekspres.

Srđan Blagojević

Tokom trenerske karijere, Blagojević je osim srpskih klubova vodio i timove iz Kazahstana, Kaspij i Astanu, a bio je i trener u Mađarskoj gde je predvodio Debrecin.

Možda je vreme za selidbu u Rusiju?

