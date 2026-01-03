Važna tri boda za Komo!
Fudbal
KUNJA SA BELE TAČKE SRUŠIO UDINEZE! Komo pobedio na domaćem terenu i upisao drugu uzastpopnu pobedu u Seriji A!
Slušaj vest
Fudbaleri Koma pobedili su danas na svom terenu Udineze 1:0, u utakmici 18. kola italijanske Serije A.
Pobedonosan gol za Komo postigao je Luka da Kunja iz penala u 18. minutu.
Gol koji je postigao vezista Udinezea Nikolo Zaniolo u 56. minutu poništen je zbog ofsajda nakon gledanja snimka putem VAR tehnologije.
FK Komo Foto: Antonio Saiai / LaPresse / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Antonio Saia/LaPresse/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Komo je šesti na tabeli sa 30 bodova, dok Udineze zauzima 11. mesto sa 22 boda.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Komo protiv Pize, a Udineze protiv Torina.
Reaguj
Komentariši