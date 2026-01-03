Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas na svom terenu u Birmingemu Notingem Forest 3:1, u utakmici 20. kola Premijer lige.
MILENKOVIĆ I NOTINGEM FOREST TONU SVE DUBLJE... Aston Vila ubedljivom podedom otvorila 2026. godinu!
Prednost Aston Vili doneo je Oli Votkins golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao Džon Makgin pogotkom u 49. minutu.
Gol za Notingem Forest postigao je Morgan Gibs-Vajt u 61. minutu, a konačan rezultat je u 73. minutu postavio Makgin, svojim drugim pogotkom na utakmici.
Čelsi - Aston Vila Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia
Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.
Aston Vila je druga na tabeli sa 42 boda, tri manje i utakmicom više od prvoplasiranog Arsenala, dok Notingem Forest nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Premijer ligi zauzima 17. mesto sa 18 bodova.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu, Aston Vila protiv Kristal Palasa, a Notingem Forest protiv Vest Hema.
