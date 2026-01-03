Slušaj vest

Prednost Aston Vili doneo je Oli Votkins golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a vođstvo je uvećao Džon Makgin pogotkom u 49. minutu.

Gol za Notingem Forest postigao je Morgan Gibs-Vajt u 61. minutu, a konačan rezultat je u 73. minutu postavio Makgin, svojim drugim pogotkom na utakmici.

1/4 Vidi galeriju Čelsi - Aston Vila Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest.

Aston Vila je druga na tabeli sa 42 boda, tri manje i utakmicom više od prvoplasiranog Arsenala, dok Notingem Forest nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Premijer ligi zauzima 17. mesto sa 18 bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Londonu, Aston Vila protiv Kristal Palasa, a Notingem Forest protiv Vest Hema.