Aston Vila je druga na tabeli sa 42 boda, tri manje i utakmicom više od prvoplasiranog Arsenala, dok Notingem Forest nakon svog četvrtog uzastopnog poraza u Premijer ligi zauzima 17. mesto sa 18 bodova.
Aston Vila rutinski završila posao protiv Notingem Foresta! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice!
Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas na svom terenu u Birmingemu Notingem Forest 3:1, u utakmici 20. kola Premijer lige.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice:
