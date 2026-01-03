Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su danas na svom terenu u Vigu Valensiju 4:1, u utakmici 18. kola španske Primere.

1/25 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Prednost Selti doneo je Borha Iglesijas golom iz penala u 33. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 59. minutu.

Prvi gol za Valensiju postigao je Pepelu u 70. minutu, a treći za Seltu Jonas El-Abdelaui u 83. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Selte Ugo Alvares pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Valensija je imala šansu da do gola dođe iz penala u sedmom minutu, ali Pepelu nije uspeo da realizuje udarac sa "bele tačke".

Srpski defanzivac u ekipi Selte Mihailo Ristić propustio je utakmicu zbog povrede.

Selta je sedma na tabeli sa 26 bodova, dok Valensija zauzima 17. mesto sa 16 bodova.

Selta će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Sevilje, dok će Valensija dočekati Elče.