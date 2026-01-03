Slušaj vest

Prednost Selti doneo je Borha Iglesijas golom iz penala u 33. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom u 59. minutu.

Prvi gol za Valensiju postigao je Pepelu u 70. minutu, a treći za Seltu Jonas El-Abdelaui u 83. minutu.

Konačan rezultat postavio je napadač Selte Ugo Alvares pogotkom u petom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Nesvakidašnja situacija obeležila je samu završnicu duela Selte Vigo i Valensije u 18. kolu La Lige. Gosti su se našli u bezizlaznoj situaciji jer su već iskoristili sve dozvoljene izmene, pa je posle povrede golmana Agirezabale među stative morao da stane jedan od igrača.

Tada je na scenu stupio Jago Aspas, koji je pokazao veliko sportsko ponašanje i gestom dao znak saigračima da obustave napade i privedu meč mirno kraju.