Slušaj vest

Istoričar Hrvoje Klasić podigao je krajem decembra veliku buru u Hrvatskoj.

Klasić je gostovao u emisiji "Brifing" Jutarnjeg lista in između ostalog, govorio o klubovima i navijačima iz Hrvatske.

1/16 Vidi galeriju Hrvatski navijači Foto: Christian Liewig / Bestimage / PsnewZ / Profimedia, Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia, Goran Mehkek / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezda petokraka u grbu Dinama i Hajduka

On je razbio neke mitove koji postoje na tribinama gde se okupljaju navijači Dinama iz Zagreba, Hajduka iz Splita i ostalih hrvatskih klubova...

"Današnja Hrvatska je po Ustavu sledbenik SR Hrvatske, koja je imala zastavu sa zvezdom. Nisu Dinamo osnovale ustaše, već komunisti, i najveće rezultate klub je ostvario sa zvezdom u grbu. Hajduk je do pre 15-16 godina imao samo zvezdu petokraku. Pa, nisu Hajduk osnovale ustaše. Imam kod kuće partijski izveštaj od 1950, gde kažu da imaju neke primedbe, ali da su većina članova Torcide članovi partije. Neki i članovi UDBA-e, neki pripadnici Jugoslovenske ratne mornarice, dakle 50 odsto učesnika su komunisti. Odjedanput sve to pokušavamo da svedemo na zločine", rekao je Klasić

"U boj, u boj, za narod svoj"

Na tribinama, kada igra Hrvatska, često se može čuti poklič "U boj, u boj, za narod svoj".

Klasić objašnjava da je to zapravo stih iz pesme Jovana Jovanovića Zmaja koji govori o borbi Srba za oslobođenje od Turaka.

"Malo je tu racionalnog. 'U boj, u boj, za narod svoj", uzvikuje se na svim stadionima, a toga nema u operi 'Nikola Šubić Zrinjski'. Mogu da mi kažu da lažem, ali neka uzmu libreto i neka pogledaju, na hrvatskom je napisano. "U boj, u boj, za narod svoj", ima samo u jednoj jedinoj pesmi, pesmi srpskog pesnika Jovana Jovanovića Zmaja, zove se "Bojna pesma" i govori o oslobađanju Srba od Turaka. Svaka strofa se završava rečima 'U boj, u boj, za narod svoj'. Kada to uzvikuju, onda moram da kažem da sam ponosan, jer hrvatski navijači pokazuju da su tolerantni, jer čitaju srpsku poeziju na ćirilici, ne znam šta drugo da kažem?"

"Za dom spremni"

Ne prođe puno, a sa tribina se od strane hrvatskih navijača može čuti ustaški poklič "Za dom spremni". Hrvatski savez kažnjava, ali simbolično takve ispade navijača.

Klasić o ovom pokliču gaže:

"Kažu da je 'Za dom spremni' stari hrvatski pozdrav. Živimo u vremenu post-istine, kada činjenice nisu važne. Kažem na to da jeste, ako je nešto nastalo tridesetih godina od strane ustaša, onda je to stari hrvatski pozdrav. Ali pre toga nije postojalo. Da li ste videli samo jedan dokaz da je postojao? Pokazaću vam stotine dokaza da su sve odluke o odvoženju ljudi u logore potpisivan sa 'Za dom spremni'.