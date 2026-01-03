Slušaj vest

Fudbaleri Sasuola odigrali su danas na svom terenu u Ređo Emiliji nerešeno protiv Parme 1:1, u utakmici 18. kola italijanske Serije A.

1/31 Vidi galeriju Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Prednost Sasuolu doneo je Kristijan Torstvedt golom u 12. minutu, a izjednačenje Parmi Mateo Pelegrino pogotkom u 24. minutu.

Srpski vezista Nemanja Matić odigrao je celu utakmicu za Sasuolo.

Sasuolo je deveti na tabeli sa 23 boda, dok Parma zauzima 14. mesto sa 18 bodova.

Sasuolo će u narednom kolu dočekati Juventus, dok će Parma biti domaćin protiv Intera.

Đenova je na svom terenu odigrala nerešeno protiv Pize 1:1.

Prednost Đenovi doneo je Lorenco Kolombo golom u 15. minutu, a izjednačenje Pizi Mehdi Leris pogotkom u 38. minutu.

Đenova se nalazi na 17. poziciji na tabeli sa 15 bodova, dok Piza zauzima pretposlednje, 19. mesto sa 12 bodova.

Đenova će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Milana, dok će Piza dočekati Komo.