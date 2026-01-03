NAVIJAČI MU ZVIŽDALI POSLE TEŠKOG PORAZA, ON TU NE VIDI PROBLEM... Trener Seltika u užasnoj situaciji - tim mu se raspada, a on priča samo o pozitivnim stvarima
Fudbaleri Seltika poraženi su na svom stadionu od Rendžersa sa 1:3, u utakmici 21. kola škotskog prvenstva, a ovo je šesti poraz u osam utakmica otkako je Nensi seo na klupu kluba iz Glazgova.
Navijači Seltika su nakon utakmice igrače i trenera ispratili zvižducima, a Nensi se sam uputio ka tunelu, da bi na konferenciji za novinare istakao da vidi mnogo dobrih stvari u igri njegovog tima.
"Vidim mnogo, mnogo dobrih stvari, zato je frustracija tu, jer zaslužujemo više. Moramo da ostanemo zajedno i sve će ići napred", rekao je Nensi koji je sredinom prošlog meseca iznenađujuće poražen u finalu škotskog Liga kupa od Sent Mirena.
On je dodao i da se za njega nakon ovog poraza stvari ne menjaju.
"Moj fokus je na tome da pomognem igračima da postanu bolji, da pomognem timu da počne da igra bolje i da pronađemo način da preokrenemo stvari. Zaista smo blizu da uradimo dobre stvari, ali (kada) primamo golove to ponekad izgleda dosta teško", rekao je bivši trener američkog Kolumbusa.
Britanski javni servis (BBC) izvestio je da su se navijači Seltika okupili ispred stadiona nakon završetka meča u protestu protiv uprave kluba. Prošlog meseca predsednik Seltika Piter Lavel podneo je ostavku, dok su trojica članova uprave kluba napadnuta 14. decembra nakon finala Liga kupa.
Seltik je šampion Škotske u 13 od poslednjih 14 godina, a trenutno se nalazi na drugom mestu sa 38 bodova, koliko ima i trećeplasirani Rendžers.