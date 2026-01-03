Slušaj vest

Fudbaleri Seltika poraženi su na svom stadionu od Rendžersa sa 1:3, u utakmici 21. kola škotskog prvenstva, a ovo je šesti poraz u osam utakmica otkako je Nensi seo na klupu kluba iz Glazgova.

Navijači Seltika su nakon utakmice igrače i trenera ispratili zvižducima, a Nensi se sam uputio ka tunelu, da bi na konferenciji za novinare istakao da vidi mnogo dobrih stvari u igri njegovog tima.

"Vidim mnogo, mnogo dobrih stvari, zato je frustracija tu, jer zaslužujemo više. Moramo da ostanemo zajedno i sve će ići napred", rekao je Nensi koji je sredinom prošlog meseca iznenađujuće poražen u finalu škotskog Liga kupa od Sent Mirena.

On je dodao i da se za njega nakon ovog poraza stvari ne menjaju.

"Moj fokus je na tome da pomognem igračima da postanu bolji, da pomognem timu da počne da igra bolje i da pronađemo način da preokrenemo stvari. Zaista smo blizu da uradimo dobre stvari, ali (kada) primamo golove to ponekad izgleda dosta teško", rekao je bivši trener američkog Kolumbusa.

1/7 Vidi galeriju Seltik Foto: Jeff Holmes / Shutterstock Editorial / Profimedia, VM / imago sportfotodienst / Profimedia, Vagelis Georgariou / Actionplus / Profimedia

Britanski javni servis (BBC) izvestio je da su se navijači Seltika okupili ispred stadiona nakon završetka meča u protestu protiv uprave kluba. Prošlog meseca predsednik Seltika Piter Lavel podneo je ostavku, dok su trojica članova uprave kluba napadnuta 14. decembra nakon finala Liga kupa.

Seltik je šampion Škotske u 13 od poslednjih 14 godina, a trenutno se nalazi na drugom mestu sa 38 bodova, koliko ima i trećeplasirani Rendžers.