"Do kraja meseca napravićemo 28 treninga i odigrati četiri prijateljske utakmice. Želimo da nastavak prvenstva dočekamo maksimalno spremni i u optimalnim formi. Probaćemo da budemo na nivou prošle sezone, mada je to teško izvodljivo. Napunićemo baterije. Imamo visoke aspiracije", rekao je Gaćinović.

Novi Pazar je prvi deo sezone završio na četvrtom mestu Super lige Srbije sa 32 boda, osam manje u odnosu na trećeplasiranu Vojvodinu.

Pripremni cirkus u Antaliji počeće 10. i trajaće do 24. januara. Prva kontrola protiv ruskog Ahmata iz Groznog zakazana je za 13. januar, a tri dana kasnije sledi meč sa češkom Karvinom. Sarajevski Željezničar i CSKA iz Sofije testiraće Novpazarce 20. i 23. januara.

Na prvom treningu Novog Pazara u 2026. godini nije bilo Dominika Sadija i Žulijusa Eđikea Opare. Dolazak Sadija, pozajmljenog od Bornmuta, pod znakom je pitanja, dok je Opara na korak od transfera u portugalsku Vitoriju iz Gimaraisa.

Odsustvovali su još Bob Omoregbe i Samson Ijede, čiji dolazak je najavljen za nedelju i ponedeljak, dok su Arda Kilič i Burak Ingenč napustili klub. Otišao je i Miloš Vračar, takođe i Emanuel King Sieh.

"Sve se mora detaljno razmotriti po pitanju pojačanja. Prioritet je krilni fudbaler, ali ćemo pokušati da popunimo i ostale deficitarne pozicije. Iako nemamo ništa zvanično, mnogi se interesuju za Ahmeda Hadžimujovića i Skimu Togbea", rekao je generalni sekretar Novog Pazara Fikret Međedović.