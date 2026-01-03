VUKOVI KONAČNO SLAVILI: Prva ovosezonska pobeda za Vulverhempton u Premijer ligi
Fudbaleri Brajtona pobedili su danas na svom terenu Barnli sa 2:0, u utakmici 20. kola Premijer lige.
Vodeći gol za Brajton postigao je Žoržinjo Ruter u 29. minutu, dok je konačan rezultat u drugom minutu drugog poluvremena postavio švedski fudbaler Jasin Ajari.
Brajton je prekinuo niz od šest utakmica bez pobede u Premijer ligi i sada na osmom mestu ima 28 bodova, dok je Barnli posle 14. poraza na pretposlednjem, 19. mestu, sa 12 bodova.
U sledećem kolu Brajton gostuje Mančester sitiju, a Barnli dočekuje Mančester junajted.
Vulverhempton je na svom terenu bio bolji od Vest Hema sa 3:0, za prvi ovosezonski trijumf u Premijer ligi.
Domaći tim je golove postigao u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Džon Arijas u četvrtom, Hvan Hi Čan u 31. sa penala i Mateuš Mane u 41. minutu.
Vest Hem se nalazi u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 14 bodova, dok Vulverhempton ostaje na poslednjoj poziciji sa šest bodova.
U narednom kolu Vest Hem dočekuje Notingem Forest, a Vulverhempton gostuje Everton.