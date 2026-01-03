Atletik Bilbao posle trećeg uzastopnog meča bez pobede u Primeri zauzima osmo mesto sa 24 boda
MIROLJUBIVO U PAMPLONI: Osasuna i Atletik Bilbao podelili bodove
Fudbaleri Osasune i Atletik Bilbaa odigrali su danas u Pamploni nerešeno 1:1, u meču 18. kola španske Primere.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Osasuna je do prednosti stigla u 34. minutu, kada je precizan iz slobodnog udarca bio Ruben Garsija, dok je bod gostima iz Bilbaa doneo Gorka Guruseta u 71. minutu.
Atletik Bilbao posle trećeg uzastopnog meča bez pobede u Primeri zauzima osmo mesto sa 24 boda, a Osasuna je 12. sa pet bodova manje.
Naredni meč Osasuna igra na gostovanju protiv Đirone, dok Atletik Bilbao gostuje Majorki.
