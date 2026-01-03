Fudbaleri Osasune i Atletik Bilbaa odigrali su danas u Pamploni nerešeno 1:1, u meču 18. kola španske Primere.

Osasuna je do prednosti stigla u 34. minutu, kada je precizan iz slobodnog udarca bio Ruben Garsija, dok je bod gostima iz Bilbaa doneo Gorka Guruseta u 71. minutu.