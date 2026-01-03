Slušaj vest

Fudbaleri Senegala plasirali su se večeras u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto su u marokanskom Tangeru pobedili Sudan sa 3:1.

Afrički kup nacija 2025 Foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

 Do vođstva je u šestom minutu došla selekcija Sudana, a gol je postigao Amir Abdalah.

Senegal je do preokreta došao golovima Pape Geja u 29. i trećem minutu nadoknade prvog poluvremena.

Konačnih 3:1 postavio je 17-godišnji fudbaler Pari Sen Žermena Ibrahim Mbaje u 77. minutu.

Senegal, koji je jedinu titulu na Kupu afričkih nacija osvojio 2021. godine, u četvrtfinalu čeka pobednika meča između Malija i Tunisa.

Utakmica između Malija i Tunisa igra se večeras od 20.00 u Kazablanki.

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir