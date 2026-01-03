Za Juventus je od 69. minuta igrao srpski fudbaler Filip Kostić, dok je minut pre njega u igru za Leče ušao Nikola Štulić
STARA DAMA NE MOŽE BEZ VLAHOVIĆA: Juventus na svom terenu samo do boda protiv Lečea
Fudbaleri Juventusa i Lečea odigrali su večeras u Torinu nerešeno 1:1, u utakmici 18. kola italijanske Serije A.
Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia
Prvi gol na meču viđen je u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao fudbaler Lečea Lamek Banda.
Juventus je izjednačio u 49. minutu preko Vestona Makenija, a priliku za pobedu domaći tim je imao u 66. minutu.
Loptu na "belu tačku" namestio je Džonatan Dejvid, a njegov udarac odbranio je golman Lečea Vladimiro Falkone.
Za Juventus je od 69. minuta igrao srpski fudbaler Filip Kostić, dok je minut pre njega u igru za Leče ušao Nikola Štulić.
Juventus na petoj poziciji Serije A ima 33 boda, a Leče na 16. mestu ima 17 bodova.
U sledećem kolu Juventus gostuje Sasuolu, dok Leče dočekuje Romu.
