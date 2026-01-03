Posle pete uzastopne pobede u Premijer ligi Arsenal na prvom mestu ima 48 bodova
PETROVIĆ NIJE USPEO DA ZAUSTAVI LIDERA: Pet golova u pobedi Arsenala nad Bornmutom
Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostovanju Bornmut sa 3:2, u utakmici 20. kola Premijer lige.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Domaću ekipu u vođstvo je doveo Evanilson u 10. minutu, da bi izjednačenje londonskom timu doneo Gabrijel šest minuta kasnije.
Arsenal je do preokreta došao golovima Deklana Rajsa u 54. i 71. minutu, a Bornmut je do kraja meča uspeo da smanji rezultat preko Elija Žuniora Krupija u 76. minutu.
Ceo meč za Bornmut branio je srpski golman Đorđe Petrović.
Posle pete uzastopne pobede u Premijer ligi Arsenal na prvom mestu ima 48 bodova, dok Bornmut posle 11. vezanog meča bez pobede zauzima 15. mesto sa 23 boda.
U narednom kolu Arsenal dočekuje Liverpul, a Bornmut dočekuje Totenhem.
