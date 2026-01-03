Slušaj vest

Fudbaleri Arsenala pobedili su večeras na gostovanju Bornmut sa 3:2, u utakmici 20. kola Premijer lige.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

 Domaću ekipu u vođstvo je doveo Evanilson u 10. minutu, da bi izjednačenje londonskom timu doneo Gabrijel šest minuta kasnije.

Arsenal je do preokreta došao golovima Deklana Rajsa u 54. i 71. minutu, a Bornmut je do kraja meča uspeo da smanji rezultat preko Elija Žuniora Krupija u 76. minutu.

Ceo meč za Bornmut branio je srpski golman Đorđe Petrović.

Posle pete uzastopne pobede u Premijer ligi Arsenal na prvom mestu ima 48 bodova, dok Bornmut posle 11. vezanog meča bez pobede zauzima 15. mesto sa 23 boda.

U narednom kolu Arsenal dočekuje Liverpul, a Bornmut dočekuje Totenhem.

Ne propustiteFudbalVUKOVI KONAČNO SLAVILI: Prva ovosezonska pobeda za Vulverhempton u Premijer ligi
Premijer liga, Vulverhempton, Vest Hem
FudbalAston Vila rutinski završila posao protiv Notingem Foresta! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice!
profimedia-1062969578.jpg
FudbalMILENKOVIĆ I NOTINGEM FOREST TONU SVE DUBLJE... Aston Vila ubedljivom podedom otvorila 2026. godinu!
profimedia-1062971377.jpg
FudbalNAVIJAČ ODLUČIO DA NE SKRAĆUJE KOSU DOK NJEGOV KLUB NE URADI JEDNU STVAR! Kosa mu raste i raste, a šišanje nije ni na vidiku!
Frenk Ilet

Everton Arsenal VAR i penal Izvor: X.com/Screenshot