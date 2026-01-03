Slušaj vest

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na gostovanju Espanjol sa 2:0, u utakmici 18. kola španske Primere.

1/27 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Barselona je do vođstva u gradskom derbiju došla u 86. minutu, kada je asistenciju Fermina iskoristio Dani Olmo i preciznim udarcem savladao srpskog golmana Marka Dmitrovića.

Pitanje pobednika Barselona je rešila u 90. minutu, kada je novu asistenciju zabeležio Fermin, a gol postigao Robert Levandovski.

Dmitrović je za ekipu Espanjola branio ceo meč.

Poslednju pobedu u gradskom derbiju Espanjol je ostvario u januaru 2018. godine, u četvrtfinalu Kupa kralja.

Barselona je upisala 16. pobedu u sezoni i na prvom mestu Primere ima 49 bodova, sedam više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Espanjol je prekinuo seriju od pet vezanih pobeda i na petom mestu ima 33 boda.

Naredni meč u Primeri Barselona igra na gostovanju protiv Real Sosijedada, dok Espanjol gostuje Levanteu.