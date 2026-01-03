Slušaj vest

Fudbaleri Atalante pobedili su večeras u Bergamu ekipu Rome sa 1:0, u utakmici 18. kola italijanske Serije A.

Serija A 2025/26

 Gol za trijumf Atalante postigao je Đorđo Skalvini u 12. minutu.

Domaći tim je u 29. minutu mogao da poveća rezultat, ali je gol Đanluke Skamake poništen zbog ofsajda.

Roma na petom mestu Serije A ima 33 boda, dok je Atalanta osma sa 25 bodova.

U narednom kolu Roma gostuje Lečeu, a Atalanta u Bolonji igra protiv istoimene ekipe.

