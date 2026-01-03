Slušaj vest

Fudbalska selekcija Malija plasirala se u četvrtfinale Kupa afričkih nacija, pošto je večeras u Kazablanki nakon penala savladala Tunis sa 3:2.

Afrički kup nacija 2025

Mali je od 26. minuta igrao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Voju Kulibaliju.

Tunis je brojčanu prednost iskoristio u završnici meča, kada je vodeći gol postigao Firas Šauat u 88. minutu.

Mali je ipak uspeo da u samoj završnici dođe do izjednačenja, nakon što je precizan sa penala u šestom minutu nadoknade bio Lasin Sinajoko.

Meč je otišao u produžetke, ali nije bilo promene rezultata, pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca.

Tunis je dva puta imao prednost, posle prve i treće serije i promašaja fudbalera Malija, da bi u četvrtoj i petoj seriji fudbaleri Tunisa Elijas Ašuri i Mohamed Ben-Romdan bili neprecizni.

Pobedu Maliju doneo je El Bilal Ture za konačnih 3:2 nakon penala.

Mali u četvrtfinalu Kupa afričkih nacija igra protiv selekcije Senegala, koja je ranije danas sa 3:1 savladala Sudan.