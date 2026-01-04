Slušaj vest

Ognjen Mudrinski (34) promenio je čak 17 klubova u karijeri! Iskusni napadač sada je član Dubočice, koja se bori za opstanak u Prvoj ligi Srbije.

Bivši mladi reprezentativac Srbije je u karijeri igrao za Srbobran, Vojvodinu, Hajduk iz Kule, Novi Sad, Jagodinu, Crvenu zvezdu, Grojter Firt, Arau, Spartak, Jagjeloniji, Goricu, Maribor, Lampun, Ujpešt, Mladost GAT i italijanskog četvrtoligaša Akragas.

Ipak, bez jednog transfera je ostao zahvaljujući potezu koji je postao viralan i danas se prepričava.

1/7 Vidi galeriju Ognjen Mudrinski - srpski fudbaler Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Instagram

Ekipa Celjea, bila je na korak do potpisa ugovora sa Mudrinskim, ali je zbog neverovatnog video snimka napadač uspeo sebi da upropasti posao.

Na snimku koji je tada kružio društvenim mrežama video se kako Mudrinski komentariše uslove koji su mu ponuđeni.

"Brate, ubio sam ih! Ubio! Znači, skupljaju lovu po Celju. Je l' imaš neku crnu kesu da im odneseš, da skupe to i da bude lova kod tebe? Ajde, vidimo se brto", poručio je Mudrinski osobi sa kojom je razgovarao, a nije poznato kako je snimak stigao do društvenih mreža.

Pogledajte kako je to tada izgledalo: