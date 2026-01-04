Slušaj vest

Džonatan Dejvid se pošteno obrukao. Napadač Juventusa promašio je penal u remiju njegovog tima sa Lečeom (1:1).

Ništa to ne bi bilo toliko "sporno" da se Dejvid nije odlučio da "panjenku" i tako ispao smešan. Ovo je zabolelo sve navijače Juvea jer su ostali bez pobede - Džonatan je promašio penal pri rezultatu 1:1.

Pogledajte kako je to izgledalo:

