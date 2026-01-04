Džonatan Dejvid promašio penal za preokret "stare dame".
Fudbal
EPSKA BRUKA NAPADAČA JUVENTUSA! Pogledajte kako je izveo penal (VIDEO)
Džonatan Dejvid se pošteno obrukao. Napadač Juventusa promašio je penal u remiju njegovog tima sa Lečeom (1:1).
Ništa to ne bi bilo toliko "sporno" da se Dejvid nije odlučio da "panjenku" i tako ispao smešan. Ovo je zabolelo sve navijače Juvea jer su ostali bez pobede - Džonatan je promašio penal pri rezultatu 1:1.
Pogledajte kako je to izgledalo:
