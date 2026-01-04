Slušaj vest

Užasna tragedija obeležila je doček Nove godine u ski baru u Švajcarskoj Kran Montani, gde je u stravičnom požaru život izgubilo 40 ljudi, dok je najmanje 119 osoba povređeno. U trenucima potpune panike, dima i borbe za goli život, pojavio se i pravi heroj.

Devetnaestogodišnji fudbaler Meca, Tahiris Dos Santos, pokazao je neverovatnu hrabrost kada je, nakon što je uspeo da se izvuče iz zapaljenog objekta, shvatio da se njegova devojka Kolin još uvek nalazi unutra. Bez razmišljanja se vratio u klub zahvaćen vatrom i uspeo da je izvede napolje, rizikujući sopstveni život.

O dramatičnim trenucima govorio je i njegov agent Kristof Huto, koji nije krio ponos zbog Tahirisovog postupka.

– Bio je na prvom spratu kada je izbio požar. Izašao je napolje, ali je ubrzo shvatio da mu je devojka ostala unutra. Vratio se po nju i izvukao je iz pakla. U isto vreme je i žrtva i heroj – rekao je Huto za BFMTV.

Švajcarska Kran-Montana požar

Mladi fudbaler je tom prilikom zadobio opekotine drugog stepena i trenutno se nalazi u bolnici u Štutgartu, odakle bi uskoro trebalo da bude prebačen u Mec. Klub je u stalnom kontaktu sa njegovom porodicom i agentom.

Njegova devojka Kolin smeštena je u bolnicu u Antverpu, a lekari su potvrdili da joj je oko 30 odsto tela prekriveno opekotinama. Oboje se nalaze pod stalnim nadzorom lekara, dok javnost sa divljenjem govori o herojskom činu mladog fudbalera.