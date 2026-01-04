Slušaj vest

FK Crvena zvezda u poslednjoj deceniji slovi za rasadnik talenata, u kojem stasavaju najbolji mladi srpski fudbaleri.

Jedan od onih koji bi mogao da postane novi biser Crvene zvezde jeste i Stefan Gudelj. Mladić od 19 godina, rođen u Trebinju koji je dao dete došao u Beograd.

Stefan Gudelj u dresu Grafičara protiv Loznice u Prvoj ligi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT ©/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Nefudbalske stvari u BiH

Prošle godine Stefan Gudelj odlučio je da u mlađim kategorijama igra za Srbiju, iako je pre toga nosio dres selekcije BiH. Ta njegova odluka naišla je na osudu u sarajevskim medijima.

Mladi fudbaler Stefan Gudelj odlučio je da izađe u javnost i objasni zašto i zbog čega je kao Srbin izabrao Srbiju, pre BiH.

- Video sam i ja svakakve naslove. Moraću da demantujem neke stvari. Ovako, igrao sam dve utakmice za kadetsku reprezentaciju BiH. Kasnije sam bio na kampu za U19 reprezentaciju kod selektora Dubravka Orlovića. Uredno sam se odazivao na pozive selektora BiH u to vreme. Iskreno mislim da sam bio jedan od najboljih igrača, ne samo na svojoj poziciji, već generalno na tom kampu – rekao je Stefan Gudelj za "Srpskainfo" i dodao:

- Kasnije su se desile neke nefudbalske stvari u vidu ponude jedne menadžerske agencije, koju sam odbio i kasnije nisam više dobijao poziv za reprezentaciju BiH. Mediji tamo su pisali da sam izdajnik i ne znam šta, a niko me nije kontaktirao da pita šta se stvarno desilo. Osetio sam nepoštovanje i rekao sam da se više neću odazivati pozivima u selekciju BiH. Dobio sam poziv reprezentacije Srbije. Već sam bio na jednom okupljanju "orlića" i od sada ću igrati za Srbiju.

Projekat Crvene zvezde

Stefan Gudelj je ozbiljan projekat FK Crvena zvezda. Posle sezone provedene u Grafičaru, sportski menadžment crveno-belih odlučio je da mu pruži šansu u prvom timu, pa ga je novi trener Dejan Stanković poveo na pripreme u Tursku. U Beleku će Stefan Gudelj imati šansu da se izbori za minutažu i veliku scenu u crveno-belom dresu.

Stefan Gudelj je štoper visok 192 centimetra, a sa Crvenom zvezdom ima potpisan ugovor do juna 2028. godine. Proteklih šest meseci igrao je seniorski fudbal u Grafičaru kod trenera Marka Neđića. Na Marakanu je stigao 2018. godine iz Leotara, kada je imao samo osam godina.

Stefan Gudelj sa ekipom koja je pobedila Milan (3:1) u gostima u omladinskoj UEFA Ligi šampiona Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Preko Grafičara do Zvezde

U protekloj polusezoni Stefan Gudelj odigrao je 17 utakmica u Prvoj ligi Srbije za Grafičar i dva meča u Kupu Srbije. Ukupno je sakupio 1.651 minut na terenu, što govori da je bio standardan. Preko Grafičara krenuo je putem koji su ranije imali Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović, Jovan Mijatović, Kosta Nedeljković, Ognjen Mimović...

Prošle sezone Stefan Gudelj igrao je za omladince Crvene zvezde i bio štoperski tandem sa godinu dana mlađim Veljkom Milosavljevićem u omladinskoj Ligi šampiona.