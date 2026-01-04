Slušaj vest

Milorad Kosanović preminuo je u 75. godini, piše Sport klub. Čuveni srpski trener primenuo je na svoj rođendan.

Nekadašnji trener Crvene zvezde u dva mandata, Vojvodine i brojnih klubova u Srbiji i inostranstvu, preminuo je u Novom Sadu posle kraće bolesti.

Rođen je 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima, a počeo da igra fudbal u Borovu. Preselio se 1971. u Švedsku i sa Malmeom osvojio tri trofeja.

1/6 Vidi galeriju Milorad Kosanović Foto: Starsport, Starsport©

Kasnije je nastupao za Proleter iz Zrenjanina, Vojvodinu i Novi Sad u kojem se penzionisao 1983. godine.

Impresivna karijera

Usledila je funkcionerska i trenerska priča. Bio je direktor Vojvodine kada je uzela poslednju titulu šampiona države, sada već davne 1989. godine. Trenersku karijeru započeo je 1992. godine baš u Vojvodini, kasnije je bio selektor Malte, a poznat je i po tome što je dva mandata proveo u Crvenoj zvezdi, prvo tokom 1997. i 1998, zatim i kratko 2007. godine.

Zatim je vodio Vuhan, Dalijan, mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore, te Šanksi, Olimpiju iz Ljubljane, a poslednjih godina radio je u Novom Pazaru, čačanskom Borcu, Radniku iz Surdulice, kruševačkom Napretku i niškom Radničkom. Poslednji superligaški angažman imao je na klupi Mladosti iz Lučana 2023. godine.

Neizbrisiv trag ostavio je u Kini. Bio je tri puta zaredom šampion Kine, dva puta osvajač Superkupa, kao i jednog FA kupa. Dalijan je 2001. godine vodio do finala azijskog Kupa pobednika kupova, a zatim i do polufinala tamošnje Lige šampiona godinu dana kasnije.