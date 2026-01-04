Slušaj vest

Fudbalsku javnost u Srbiji potresla je vest o smrti legendarnog trenera Milorada Kosanovića.

Nekadašnji trener Crvene zvezde u dva mandata, Vojvodine i brojnih klubova u Srbiji i inostranstvu, preminuo je u Novom Sadu posle kraće bolesti u 75. godini.

Milorad Kosanović Foto: Starsport, Starsport©

Kosanović je često govorio bez dlake na jeziku, pričao je otvoreno i bez ustezanja o stanju u srpskom fudbalu, a pre nekoliko godina u intervjuu za Kurir rekao je propast najpopularnijeg sporta u našoj zemlji počeo je s pojavom Obilića, to jest kada su u sezoni 1997/98. osvojili titulu.

- To je tačno! I to znamo svi mi koji smo u fudbalu. Sve što je krenulo po zlu, krenulo je od Obilića i sezone kada su osvojili titulu prvaka. Tada je krenulo s konkretnim nameštanjima. Sve se radilo da Obilić uzme prvenstvo. Sećam se da tada nismo hteli da uđemo u svlačionicu na njihovom stadionu jer smo smatrali da nas prisluškuju - rekao je Kosanović tada za Kurir i potom nastavio:

- Arkan je tada bio glavni! Ne samo u fudbalu već u celom društvu. Nisam ga se plašio, jer smo nas dvojica uvek imali dobru saradnju. Poštovao me je, ali mladi igrači tada su bili u strahu i više sam se brinuo za njih nego za mene.

Tvrdio je da se tada sve radilo protiv Crvene zvezde.

- Arkan je radio u dosluhu sa Savezom i Partizanom! Sve kako Zvezda ništa ne bi osvojila. Dogovarali su se kome ide prvenstvo, kome kup. To je bio katastrofalan period za srpski fudbal. Sada nije tako, ali i daleko smo od nekog normalnog funkcionisanju u srpskom fudbalu - rekao je Kosanović.

