Danas je u 75. godini preminuo čuveni srpski trener Milorad Kosanović, a ova vest je rastužila čitavu fudbalsku javnost u našoj zemlji.

Nekadašnji trener Crvene zvezde u dva mandata, Vojvodine i brojnih klubova u Srbiji i inostranstvu, preminuo je u Novom Sadu posle kraće bolesti.

Kosanović je gotovo uvek govorio bez dlake na jeziku, a nikada nije krio koliko mu je teško pala smena sa mesta selektora mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore kojoj je kumovao čuveni Dejan Savićević.

Dejan Savićević je jednom prilikom gostovao na TV Prva u Crnoj Gori i prisetio se kako dešavanja iz jeseni 2004. godine, kada je posle meča Belgija - SCG (4:0) odlučio da smeni Milorada Kosanovića, jer je na spisku od 18 fudbalera imao samo jednog iz Crne Gore i to Mirka Vučinića.

Dejan Savićević izneo je svoju stranu priče, a onda je to učinio i Milorad Kosanović, koji je pre nešto više od dve godine tim povodom dao intervju za Kurir.

- Ne interesuje me šta Dejan misli. Nikada bilo kome nisam dozvolio da mi se meša u posao i sastav tima, pa tako i njemu. Imao sam na desnom beku Baneta Ivanovića i nekog momka iz Crne Gore. Da li sam pogrešio? Ne verujem, svi znamo kakvu je karijeru napravio Bane. Inače, istina je to što on priča, da je sve uradio da me smeni - rekao je tada za Kurir Milorad Kosanović i nastavio:

- Meni je pomoćnik tada bio Dragan Vujović, koji je izgleda sada oponent Dejanu Savićeviću u borbi za FS Crne Gore. Uvek se konsultujem sa svojim pomoćnicima, pa je tako bilo i sa Draganom. Kada sam ga pitao da li grešim, kod izbora igrača, rekao mi je da ne grešim! Inače, Dragan je jedan dobar i korektan čovek.

Pominjao je Dejan Savićević da je tada imao razgovor sa Draganom Stojkovićem Piksijem, koji je u to vreme bio predsednik Saveza i ustvrdio da "ovaj još noćas mora da ide, ili sve puca" misleći na Kosanovića.

- Imao sam razgovor sa Piksijem. I on je bio svestan da imamo odličnu reprezentaciju, ali mi je rekao da je Savićević nezadovoljan kako vodim tim. Tražio sam od Piksija da mi on da otkaz, na šta mi je on rekao - "Mišo, ja to ne mogu." Onda sam čuo da mi neko sprema saobraćajku... Video sam gde to ide, pa sam odlučio da sam odem! I otišao sam.

Milorad Kosanović je naveo jedan bitan detalj.

- Mene su uvek interesovali ljudi, a ne to kako se izjašnjavaju, ili odakle dolaze. Kao i uvek, a i tada 2004. nisam gledao ko je Crnogorac, Šumadinac, ili Vojvođanin... Mene interesuju ljudi i fudbal, a ne da li je neko iz Srbije, ili Crne Gore. Birao sam igrače po kvalitetu i ta reprezentacija je bila moćna. Možda je Savićević trebalo da se zapita zašto nema igrača iz Crne Gore i kako je organizovao rad sa decom. Da budemo iskreni do kraja, ja sam Mirka Vučinića prvi pozvao u mladu reprezentaciju. Dotad nije bio u selekciji.

Rekao je Kosanović da nikada nije dozvoljavao da mu se tokom trenerske karijere koja traje više od 30 godina bilo ko meša u posao.

- Nisam dozvoljavao da mi neko suflira i naređuje, a Dejan je direktno hteo da se meša! I ja to nisam dao. Zvao me je tada i jedan menadžer iz Crne Gore. Kaže on meni, ovoga moga više nećeš zvati, kad ne igra. Ja mu kažem da mi je samo olakšao posao. Nikada nisam dao na sebe. Kad sam bio trener Vojvodine i Zvezde nikada mi niko nije pričao ko treba da mi igra. Dragan Džajić i Vladimir Cvetković su mi govorili - "Samo ti Mišo radi svoj posao, kako misliš da treba". Isto je bilo i u kasnije u svim klubovima. Ne mogu ja kao trener da radim po bilo čijem nalogu. Ja imam svoju viziju i tako slažem igru, a ne prema nečijim željama - zaključio je tada Milorad Kosanović.