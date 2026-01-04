Slušaj vest

Danas je u 75. godini preminuo čuveni srpski trener Milorad Kosanović, a ova vest je rastužila čitavu fudbalsku javnost u našoj zemlji.

Tužnim povodom oglasio se i FK Vojvodina, koji se od Milorada Kosanovića oprostio emotivnim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Fudbalski klub Vojvodina sa najdubljom tugom se oprašta od Milorada Kosanovića, čoveka čije ime i delo zauzimaju posebno, neizbrisivo mesto u istoriji našeg kluba i srpskog fudbala uopšte.

Milorad Kosanović preminuo je baš na svoj 75. rođendan, pošto je rođen 4. januara 1951. godine u Šidskim Banovcima.

Komemoracija u čast Milorada Kosanovića biće održana u Master centru Novosadskog sajma, u petak u 13 časova, a sahrana je istog dana, 9. januara u 15 časova na Novom groblju u Novom Sadu.

Kosanović je svoju fudbalsku priču ispisao najpre kao igrač Vojvodine, čiji je dres nosio od 1975. do 1980. godine, i u tim godinama postao jedan od omiljenih fudbalera navijača crveno‑belih. Tokom pet sezona na „Karađorđu“ ostavio je nezaboravan pečat, odigrao je 120 utakmica, ali niko nije slutio da je to tek početak velike priče čuvenog Kosana i Voše.

Po završetku igračke karijere, njegova veza sa Vojvodinom nije prestala — naprotiv, dobila je novu dimenziju. Kao direktor klub bio je jedan od tvoraca šampionske generacije, tima koji je 1989. godine, pod njegovim organizacionim i taktičkim uticajem, osvojio šampionsku titulu Jugoslavije.

Njegov doprinos nije bio samo u rezultatima, već i u kreiranju identiteta kluba: vizionar u selektovanju talenata, graditelj dugoročnih strategija i čovek koji je Vojvodini vraćao stabilnost i ponos. Poznata je njegova izjava da je „Vojvodina njegov dom“ i da bez tog kluba ne bi bio ono što jeste u fudbalskom svetu — što najbolje govori o emocionalnoj vezi koju je imao sa našim klubom i navijačima.

Kao trener prvog tima, Kosanović je crveno‑bele predvodio u periodu od 1993. do 1995. godine, ostavljajući trag autentičnog fudbalskog razmišljanja i stručnosti u treniranju ekipe u jednoj teškoj fudbalskoj epohi.

Nakon toga, njegova karijera donela mu je angažmane širom sveta, ali uvek je sa posebnom toplinom govorio o Vojvodini, klubu koji ga je formirao i kojem se vraćao kroz različite uloge.

Fudbalski klub Vojvodina izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima, kolegama i svim navijačima koji dele bol zbog njegovog odlaska. Njegova ostavština živi u srcima svih koji vole Vojvodinu i fudbal, i biće večna inspiracija budućim generacijama.

Počivaj u miru, Milorade. Tvoja Vojvodina te neće zaboraviti - stoji u saopštenju novosadskog kluba.