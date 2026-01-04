Tuga...
POSLEDNJI POZDRAV LEGENDARNOM SRPSKOM TRENERU! Poznat termin komemoracije i sahrane Milorada Kosanovića
Fudbalski trener Milorad Kosanović preminuo je danas u 75. godini.
FK Vojvodina je naveo da će komemoracija u njegovu čast biće održana u petak u 13 časova u Master centru Novosadskog sajma, dok će sahrana biti istog dana, 9. januara, u 15 časova na Novom groblju u Novom Sadu.
Milorad Kosanović Foto: Starsport, Starsport©
Kosanović je kasnije predvodio Vojvodinu i kao trener prvog tima u periodu od 1993. do 1995. godine.
Pored Vojvodine vodio je i Crvenu zvezdu, Borac iz Čačka, Novi Pazar, Radnik, Napredak, Radnički iz Niša, Mladost iz Lučana. Bio je selektor Malte, vodio u Kini Dalijen, Vuhan, Šanksi, u Sloveniji Olimpiju iz Ljubljane.
Sa Dalijenom je osvojio tri šampinata Kine, Kup Kine, dva Superkupa i igrao finale Azijske Lige šampiona.
