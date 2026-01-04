Slušaj vest

U Pančevo je stigao francuski vezista Klemon Lerno, sa kojim je potpisan ugovor do leta 2028. godine.

– Veoma sam srećan što sam ovde. Ovo je moj prvi put u Srbiji i utisci su sjajni. Imam velike ambicije u nastavku sezone. Želim da pomognem timu da ostvari ciljeve i ako možemo da izborimo jedno od mesta koje vode u Evropu. Nadam se da će nas navijači podržati u velikom broju – prvi su utisci Lernoa.

Lerno kao slobodan igrač pojačava Železničar. Poslednji klub za koji je nastupao je slovenački Celje sa kojim je osvojio Kup.

1/6 Vidi galeriju Železničar Pančevo - Javor Foto: FK Železničar Pančevo

Prethodno je bio član jermenskog Ararata, a karijeru je započeo u Nansiju u kojem je i ponikao. Svojevremeno je bio kadetski reprezentativac Francuske.

Rođen je 2003. godine, pokriva pozicije u centralnom delu veznog reda, a bolje se služi levom nogom.

Angažmanom francuskog vezise, Železničar nastavlja da jača tim za drugi deo sezone i sprovodi viziju angažovanja mladih igrača.

Podsetimo, u petak je promovisan mladi Davorin Tošić, a ranije i Kristijan Šekularac.