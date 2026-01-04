Slušaj vest

Fudbaleri Napolija pobedili su danas na gostujućem terenu u Rimu Lacio 2:0, u 18. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Napoli bili su Leonardo Spinacola u 13. i Amir Rahmani u 32. minutu.

Vanja Milinković-Savić Napoli

Napoli je na drugom mestu na tabeli sa 37 bodova, bodom manje od prvoplasiranog Milana. Lacio je deveti sa 24 poena.

U narednom kolu, Napoli će dočekati Veronu, dok će Lacio ugostiti Fjorentinu.