Slušaj vest

Fudbaleri Napolija pobedili su danas na gostujućem terenu u Rimu Lacio 2:0, u 18. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Napoli bili su Leonardo Spinacola u 13. i Amir Rahmani u 32. minutu.

Vanja Milinković-Savić Napoli Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia

Napoli je na drugom mestu na tabeli sa 37 bodova, bodom manje od prvoplasiranog Milana. Lacio je deveti sa 24 poena.

U narednom kolu, Napoli će dočekati Veronu, dok će Lacio ugostiti Fjorentinu.

Ne propustiteFudbalLEGENDA SE VRAĆA KUĆI: Insinje ponovo u Napoliju
jjjj.jpg
FudbalPRVI TROFEJ ZA SRBINA POSE 10 GODINA! OVO JE ČEKAO: Uzeo pehar, pa se oglasio i poslao moćnu poruku!
Fudbaleri Napolija slave posle osvajanja Superkupa Italije
FudbalŠAMPION SRUŠIO BOLONJU ZA NOVI TROFEJ: Fudbaleri Napolija osvojili Superkup Italije
profimedia-1061160063.jpg
FudbalKONAČNO SE VRAĆA JEDAN OD NAJBOLJIH CENTAFORA! Od početka sezone nije odigrao nijednu utakmicu, sada je stigla sjajna vest
Romelu Lukaku

Lazar Samardžić gol protiv Napolija Izvor: Arenasport/printscreen