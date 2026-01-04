Junajted je peti sa 31 bodom, a Lids je na 16. mestu sa 22 boda.
PREMIJER LIGA
NOVI KIKS CRVENIH ĐAVOLA: Remi Lidsa i Mančester junajteda
Fudbaleri Lidsa i Mančester junajteda odigrali su danas u Lidsu nerešeno 1:1, u 20. kolu engleske Premijer lige.Poveo je Lids golom Brendena Eronsona u 62. minutu, a izjednačenje Junajtedu doneo je Mateus Kunja pogotkom u 65. minutu.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Junajted je peti sa 31 bodom, a Lids je na 16. mestu sa 22 boda.
U narednom kolu, Lids će gostovati Njukaslu, dok će Junajted gostovati Barnliju.
