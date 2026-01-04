Slušaj vest

Fudbaleri Levantea pobedili su na gostujućem terenu Sevilju 3:0, u 18. kolu španske Primere.

Strelci za Levante bili su Iker Losada u drugom minutu nadoknade poluvremena, Karlos Espi u 77. i Karlos Alvares u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

U narednom kolu, Levante će dočekati Espanjol, dok će Sevilja ugostiti Seltu.

(Beta)

