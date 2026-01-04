Levante je na pretposlednjem, 19. mestu sa 13 bodova, a Sevilja je na 11. poziciji sa 20 poena.
Fudbal
IZNENAĐENJE U SEVILJI: Levante ubedljivo do tri boda
Fudbaleri Levantea pobedili su na gostujućem terenu Sevilju 3:0, u 18. kolu španske Primere.
Strelci za Levante bili su Iker Losada u drugom minutu nadoknade poluvremena, Karlos Espi u 77. i Karlos Alvares u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.
U narednom kolu, Levante će dočekati Espanjol, dok će Sevilja ugostiti Seltu.
(Beta)
