ZVEZDA OTPUTOVALA U TURSKU: Stanković poveo 30 igrača, stižu još dvojica!
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su na zimske pripreme u Tursku.
Zvezda će u Antaliji boraviti od 4. do 15. januara, a trener crveno-belih Dejan Stanković na raspolaganju će imati 32 fudbalera.
Na spisku putnika su: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Savo Radanović, Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan, Mahmudu Badžo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Jegor Prucev, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić, Felisio Milson, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Luka Zarić, Bruno Duarte, Marko Arnautović i Aleksa Damjanović.
"Ekipi će se danas u Antaliji priključiti Šavi Babika, dok će Rodrigaо biti na raspolaganju Dejanu Stankoviću od 6. januara", preneo je klub.