PREMIJER LIGA: Remi Totenhema i Sanderlenda, pobede Njukasla i Brentforda
Poveo je domaći tim golom Bena Dejvisa u 30. minutu, a izjednačenje Sanderlendu je doneo Brajan Brobi pogotkom u 80. minutu.
Totenhem je na 13. mestu sa 27 bodova, a Sanderlend je osmi sa tri boda više.
U narednom kolu, Totenhem će gostovati Bornmutu, dok će Sanderlend gostovati Brentfordu.
Fudbaleri Njukasla pobedili su na svom terenu Kristal Palas 2:0, golovima Bruna Gimaraeša u 71. i Malika Tiaoa u 78. minutu.
Njukasl je deveti sa 29 bodova, a Kristal Palas je na 14. mestu sa 27 poena.
U sledećem kolu, Njukasl će dočekati Lids, dok će Kristal Palas u Londonu ugostiti Aston Vilu.
Fudbaleri Brentforda su na gostujućem terenu u Liverpulu pobedili Everton 4:2.
Strelci za Brentford bili su Igor Tijago u 11, 51. i 88. Nejtan Kolins u 50. minutu.
Golove za Everton postigli su Beto u 66. i Terno Bari u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Brentford je sedmi sa 30 bodova, a Everton je na 12. poziciji sa 28 poena.
Everton će u sledećem kolu dočekati Vulverhempton.
(Beta)