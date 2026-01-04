Slušaj vest

Poveo je domaći tim golom Bena Dejvisa u 30. minutu, a izjednačenje Sanderlendu je doneo Brajan Brobi pogotkom u 80. minutu.

Totenhem je na 13. mestu sa 27 bodova, a Sanderlend je osmi sa tri boda više.

U narednom kolu, Totenhem će gostovati Bornmutu, dok će Sanderlend gostovati Brentfordu.

Fudbaleri Njukasla pobedili su na svom terenu Kristal Palas 2:0, golovima Bruna Gimaraeša u 71. i Malika Tiaoa u 78. minutu.

Njukasl je deveti sa 29 bodova, a Kristal Palas je na 14. mestu sa 27 poena.

U sledećem kolu, Njukasl će dočekati Lids, dok će Kristal Palas u Londonu ugostiti Aston Vilu.

Fudbaleri Brentforda su na gostujućem terenu u Liverpulu pobedili Everton 4:2.

Strelci za Brentford bili su Igor Tijago u 11, 51. i 88. Nejtan Kolins u 50. minutu.

Golove za Everton postigli su Beto u 66. i Terno Bari u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Brentford je sedmi sa 30 bodova, a Everton je na 12. poziciji sa 28 poena.

Everton će u sledećem kolu dočekati Vulverhempton.

