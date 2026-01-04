Slušaj vest

Fudbaleri Fulama odigrali su danas na svom terenu u Londonu nerešeno 2:2 protiv Liverpula, u utakmici 20. kola Premijer lige.

Fulam je poveo poveo golom Harija Vilsona u 17. minutu, a aktuelni šampion izjednačio je u 57. minutu kada je strelac bio Florijan Virc.

Liverpul je poveo u četvrtom minutu nadoknade vremena golom Kodija Gakpa, a bod domaćoj ekipi obezbedio je Harison Rid u sedmom minutu nadoknade vremena.

Liverpul je drugu uzastopnu utakmicu odigrao nerešeno u ligi i ima 34 boda na četvrtom mestu na tabeli.

Takođe i Fulam je poslednje dve utakmice završio remijem i zauzima 11. mesto na tabeli sa 28 bodova.

U sledećem kolu Fulam će u sredu dočekati Čelsi, a Liverpul će dan kasnije u Londonu igrati protiv Arsenala.

