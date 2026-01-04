Slušaj vest

Real je poveo golovima Gonsala Garsije u 20. i 50. minutu, a treći pogodak postigao je Raul Asensio u 56. minutu.

Gol za Betis postigao je Huan Ernandes u 66. minutu, a svoj treći gol na utakmici Gonsalo Garsija postigao je u 82. minutu.

Konačan rezultat postavio je Fran Garsija u trećem minutu nadoknade vremena.

Posle treće uzastopne pobede, ukupno 14. u ligi Real je drugi na tabeli sa 45 bodova, četiri manje od prvoplasirane Barselone.

Betis je pretrpeo četvrti poraz i zauzima šesto mesto sa 28 bodova.

U sledećem kolu Real će 17. januara dočekati Levante, a Betis će 10. januara igrati na gostujućem terenu protiv Ovijeda.

Ranije danas Levante je na gostujućem terenu pobedio Sevilju 3:0.

(Beta)