Fudbaleri Maroka su rezultatom 1:0 pobedili su Tanzaniju u osmini finala Kupa afričkih nacija i plasirani se u četvrtfinale ovog turnira

Marokanci su treća  reprezentacija koja se plasirala u četvrtfinale šampionata, pošto su pre njih to uspeli fudbaleri Senegala i Malija.

Strelac jedinog gola bio je Brahim Dijas  u 64. minutu, Fudbaleru Reala je za taj gol asistirao Ašraf Hakimi.

Dijas je na turniru postigao četiri gola, po jedan na svakoj utakmici.

Maroko će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Kamerun - Južna Afrika.

