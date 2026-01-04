Maroko eliminisao Tanzaniju sa Kupa afričkih nacija (KAN)
DOMAĆIN SE NAMUČIO - DIJAS ČOVEK ODLUKE: Maroko izbacio Tanzaniju sa Kupa afričkih nacija
Fudbaleri Maroka su rezultatom 1:0 pobedili su Tanzaniju u osmini finala Kupa afričkih nacija i plasirani se u četvrtfinale ovog turnira
Marokanci su treća reprezentacija koja se plasirala u četvrtfinale šampionata, pošto su pre njih to uspeli fudbaleri Senegala i Malija.
Strelac jedinog gola bio je Brahim Dijas u 64. minutu, Fudbaleru Reala je za taj gol asistirao Ašraf Hakimi.
Dijas je na turniru postigao četiri gola, po jedan na svakoj utakmici.
Maroko će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Kamerun - Južna Afrika.
