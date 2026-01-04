Slušaj vest

U klubu nije dobra atmosfera navodno se priča o lošem odnosu između Amorima i direktora fudbala Junajteda Džejsona Vilkoksa koji bi voleo da se Portugalac više taktički prilagođava onome što ima na raspolaganju. S druge strane, strateg Junajteda je navodno razočaran što klub neće biti previše aktivan tokom januarskog prelaznog roka.

Nakon remija protiv Lidsa, Amorim se suočavao sa mnogim neprijatnim pitanjima. Ističe da ne želi da ode iz kluba, ali je najavio da će se to desiti kada mu ugovor ističe. Ne postoje nikakve indicije da će iko želeti da produži otužnu saradnju.

"Moje ime nije Tomas Tuhel, nije ni Antonio Konte, niti Žoze Murinjo, ali ja sam menadžer Mančester junajteda. Tako će ostati u narednih 18 meseci ili kada uprava odluči da to promeni. To želim da kažem i želim da završim s tim. Ja neću dati otkaz. Napustiću ga kada drugi čovek dođe ovde i zameni me

Došao sam ovde da budem menadžer Mančester junajteda, ne trener i svaki deo kluba od skautinga, sportskog direktora bi trebalo da rade svoj posao, ja ću moj. To će da se završi za 18 meseci i svi će nastaviti dalje", rekao je Amorim i završio konferenciju napustivši salu.