Slušaj vest

Torino je poveo u 10. minutu golom koji je postigao Đovani Simeone, a prednost je udvostručio Čezare Kazadei u 87. minutu.

Konačan rezultat postavio je Alju Nžije u prvom minutu nadoknade vremena.

Torino ima šest pobeda i 23 boda na 11. mestu na tabeli.

Verona je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno deveti u ligi i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu na tabeli sa 12 bodova.

U sledećem kolu Torino će u sredu dočekati Udineze, a Verona će na gostujućem terenu igrati protiv Napolija.

(Beta)