Slušaj vest

Torino je poveo u 10. minutu golom koji je postigao Đovani Simeone, a prednost je udvostručio Čezare Kazadei u 87. minutu.

Konačan rezultat postavio je Alju Nžije u prvom minutu nadoknade vremena.

Torino ima šest pobeda i 23 boda na 11. mestu na tabeli.

Verona je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno deveti u ligi i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu na tabeli sa 12 bodova.

U sledećem kolu Torino će u sredu dočekati Udineze, a Verona će na gostujućem terenu igrati protiv Napolija.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMOJZE KEN PRESUDIO KREMONEZEU: Fiorentina golom u nadoknadi do pobede
Mojze Ken
FudbalRUTINSKI ZAVRŠEN POSAO! Napoli na gostovanju pobedio Lacio
profimedia-1063236284.jpg
FudbalEPSKA BRUKA NAPADAČA JUVENTUSA! Pogledajte kako je izveo penal (VIDEO)
Džonatan Dejvid
FudbalSKALVINI JUNAK BERGAMA: Atalanta u derbiju srušila Romu
Atalanta, Roma, Serija A

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir