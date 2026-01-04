Fudbaleri Torina pobedili su na gostujućem terenu Veronu 3:0, u utakmici 18. kola Serije A.
TORINO RUTINSKI U GOSTIMA: Verona zakucana za dno
Torino je poveo u 10. minutu golom koji je postigao Đovani Simeone, a prednost je udvostručio Čezare Kazadei u 87. minutu.
Konačan rezultat postavio je Alju Nžije u prvom minutu nadoknade vremena.
Torino ima šest pobeda i 23 boda na 11. mestu na tabeli.
Verona je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno deveti u ligi i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu na tabeli sa 12 bodova.
U sledećem kolu Torino će u sredu dočekati Udineze, a Verona će na gostujućem terenu igrati protiv Napolija.
(Beta)
