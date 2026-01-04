Slušaj vest

Đirona je povela golom koji je Viktor Cigankov postigao u 25. minutu, a prednost je udvostručio Vladislav Vanat u 63. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Vedat Murići iz jedanaesterca u prvom minutu nadoknade vremena.

Njegov saigrač Takuma Asano postigao je gol u 52. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije poništen zbog ofsajda.

Đirona je ostvarila četvrtu pobedu u ligi i na 16. mestu ima 18 bodova, koliko ima i Majorka na 15. mestu.

U sledećem kolu Đirona će dočekati Osasunu, a Majorka će na gostujućem terenu igrati protiv Rajo Valjekana.

Fudbaleri Alavesa odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Ovijeda.

Ovijedo je poveo golom Federika Vinjasa u 56. minutu, a izjednačio je Lukas Boje u 69. minutu.

Obe ekipe utakmicu su završile sa desetoricom. Vinjas je u 76. minutu dobio drugi žuti karton, a igrač Alavesa Karlos Protesoni u 88. minutu.

Alaves je prekinuo niz od dva poraza i ima 19 bodova na 13. mestu na tabeli.

Ovijedo je nastavio niz bez pobede i posle šestog remija je poslednji 20. sa 12 bodova.

U sledećem kolu Alaves će igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, a Ovijedo će dočekati Betis.