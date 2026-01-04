Slušaj vest

Spartak iz Moskve je bez trenera od kada je Dejan Stanković napustio to mesto. Moskovljani uskoro završavaju potpis novog šefa stručnog štaba.

1/5 Vidi galeriju Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Klupu crveno-belih naslediće čovek koji je letos naneo najveći udarac Crvenoj zvezdi u ovoj sezoni - Huan Karlos Karsedo

Španski stručnjak je sa Pafosom u dvomeču plejofa za plasman u Ligu šampiona izbacio crveno-bele i napravio istorijski uspeh sa kiparskim timom, prvi put u istoriji kluba izborili su najjače evropsko takmičenje.

Ipak, kako nije došlo do dogovora oko nastavka saradnje, Karsedo je odlučio da "digne sidro". Pozvao je Spartak i ponuda za njega bila je prihvatljiva, pa se u narednim danima očekuje i ozvaničenje saradnje.

Sa Karsedom je Pafos osvojio i titulu i kup, a potpisaće sa Moskovljanima ugovor do 2028. godine.