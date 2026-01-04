Slušaj vest

Kamerunci će u četvrtfinalu igrati protiv Maroka, koji je nešto ranije u toku dana savladao Tanzaniju minimalnim rezultatom.

Kamerun je poveo u 34. minutu golom Džuniora Čamadua, a prednost je udvostručio Kristijan Kofan u 47. minutu.

Konačan rezultat postavio je Evidens Makgopa u 88. minutu.

U četvrtfinalu igraju još Mali - Senegal.

U ponedeljak se igraju utakmice osmine finala Egipat - Benin i Nigerija - Mozambik, a u utorak igraju Alžir - Kongo i branilac titule Obala Slonovače - Burkina Faso.

