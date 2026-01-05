Lids je saopštio da je uoči utakmice na Eland Roudu obavljena hitna lekarska intervencija.

"Lids potvrđuje da je nažalost jedan navijač umro uoči utakmice protiv Mančester junajteda na Eland Roudu u Premijer ligi. Svi u Lidsu su uz porodicu i prijatelje navijača u ovom izuzetno teškom trenutku", navodi se u saopštenju, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).