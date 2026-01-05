Slušaj vest

Atraktivna brineta objavila je seriju fotografija sa plaže, a njen izgled u minijaturnom bikiniju momentalno je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Jovana Gajić Foto: PrintscreenInstagram

Jovana je pozirala samouvereno, zanosno i bez trunke zadrške, ističući savršenu liniju i izvajanu figuru. Dok je ovde zima u punom jeku, ona uživa u suncu i moru u glavnom gradu Katara.

Komentari su se samo nizali, fotografije su za kratko vreme preplavile mreže, a mnogi su se složili da je Jovana sigurno jedna od najatraktivnijih žena fudbalera.

Jedno je sigurno, ove slike su trenutno najtoplije mesto na internetu, a Jovana Gajić je još jednom dokazala da i usred zime može da napravi pravi letnji spektakl.