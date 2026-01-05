Dok se region bori sa minusima, snegom i debelim jaknama, Jovana Gajić, supruga srpskog fudbalera Bambija Tošića, odlučila je da podigne temperaturu i to drastično.
OVE SLIKE ĆE VAS SIGURNO UGREJATI: Žena srpskog fudbalera u minijaturnom bikiniju zapalila mreže usred zime! (FOTO)
Atraktivna brineta objavila je seriju fotografija sa plaže, a njen izgled u minijaturnom bikiniju momentalno je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.
Jovana Gajić Foto: PrintscreenInstagram
Jovana je pozirala samouvereno, zanosno i bez trunke zadrške, ističući savršenu liniju i izvajanu figuru. Dok je ovde zima u punom jeku, ona uživa u suncu i moru u glavnom gradu Katara.
Komentari su se samo nizali, fotografije su za kratko vreme preplavile mreže, a mnogi su se složili da je Jovana sigurno jedna od najatraktivnijih žena fudbalera.
Jedno je sigurno, ove slike su trenutno najtoplije mesto na internetu, a Jovana Gajić je još jednom dokazala da i usred zime može da napravi pravi letnji spektakl.
