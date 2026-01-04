Fudbaleri Intera pobedili su na svom terenu u Milanu Bolonju 3:1, u utakmici 18. kola Serije A i preuzeli prvo mesto na tabeli.
INTER PONOVO PRVI: Bolonja deklasirana u Milanu
Inter je poveo u 39. minutu golom Pjotra Zjelinjskog, a prednost je udvostručio Lautaro Martines u 48. minutu.
Treći gol postigao je Markus Tiram u 74. minutu, a konačan rezultat postavio je Santjago Kastro u 83. minutu.
Posle 13. pobede Inter je prvi na tabeli sa 39 bodova i ima bod više od gradskog rivala Milana.
Bolonja je nastavila niz bez pobede i posle petog poraza zauzima sedmo mesto sa 26 bodova.
U sledećem kolu Inter će igrati na gostujućem terenu protiv Parme, a Bolonja će dočekati Atalantu.
Ranije danas Napoli je pobedio Lacio 2:0, Fjorentina je pobedila Kremoneze 1:0, dok je Torino pobedio Veronu 3:0.
(Beta)
