Slušaj vest

Inter je poveo u 39. minutu golom Pjotra Zjelinjskog, a prednost je udvostručio Lautaro Martines u 48. minutu.

Treći gol postigao je Markus Tiram u 74. minutu, a konačan rezultat postavio je Santjago Kastro u 83. minutu.

Posle 13. pobede Inter je prvi na tabeli sa 39 bodova i ima bod više od gradskog rivala Milana.

Bolonja je nastavila niz bez pobede i posle petog poraza zauzima sedmo mesto sa 26 bodova.

U sledećem kolu Inter će igrati na gostujućem terenu protiv Parme, a Bolonja će dočekati Atalantu.

Ranije danas Napoli je pobedio Lacio 2:0, Fjorentina je pobedila Kremoneze 1:0, dok je Torino pobedio Veronu 3:0.

 (Beta)

Ne propustiteFudbalTORINO RUTINSKI U GOSTIMA: Verona zakucana za dno
Torino
FudbalMOJZE KEN PRESUDIO KREMONEZEU: Fiorentina golom u nadoknadi do pobede
Mojze Ken
FudbalRUTINSKI ZAVRŠEN POSAO! Napoli na gostovanju pobedio Lacio
profimedia-1063236284.jpg
FudbalEPSKA BRUKA NAPADAČA JUVENTUSA! Pogledajte kako je izveo penal (VIDEO)
Džonatan Dejvid

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram