Inter je poveo u 39. minutu golom Pjotra Zjelinjskog, a prednost je udvostručio Lautaro Martines u 48. minutu.

Treći gol postigao je Markus Tiram u 74. minutu, a konačan rezultat postavio je Santjago Kastro u 83. minutu.

Posle 13. pobede Inter je prvi na tabeli sa 39 bodova i ima bod više od gradskog rivala Milana.

Bolonja je nastavila niz bez pobede i posle petog poraza zauzima sedmo mesto sa 26 bodova.

U sledećem kolu Inter će igrati na gostujućem terenu protiv Parme, a Bolonja će dočekati Atalantu.

Ranije danas Napoli je pobedio Lacio 2:0, Fjorentina je pobedila Kremoneze 1:0, dok je Torino pobedio Veronu 3:0.

(Beta)