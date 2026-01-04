Slušaj vest

Atletiko je poveo u 50. minutu golom Aleksandera Serlota, a bod domaćima obezbedio je Gonsalo Gedeš u 55. minutu.

Atletiko je prekinuo niz od dve pobede i ima 38 bodova na četvrtom mestu na tabeli.

Real Sosijedad nastavio je niz bez pobede, drugi put uzastopno odigrao je nerešeno, a posle ukupno šestog remija zauzima 15. mesto na tabeli sa 18 bodova.

U sledećem kolu Atletiko će dočekati Alaves, a Real Sosijedad će igrati na gostujućem terenu protiv Hetafea.

Ranije danas Levante je pobedio Sevilju 2:1, Real Madrid je pobedio Betis 5:1, Đirona je pobedila Majorku 2:1, a Alaves i Ovijedo odigrali su nerešeno 1:1.

(Beta)