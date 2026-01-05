Slušaj vest

Mali fudbal, a veliki majstori. Ovako najbolje možemo opisati Socca reprezentaciju Srbije koja je našu zemlju predstavljala na nekoliko velikih takmičenja, od kojih je poslednje bilo Svetsko prvenstvo u Meksiku.

Šta je zapravo Socca? Ukratko - verzija fudbala na skraćenom terenu gde se nalaze pet igrača i golman. Za Srbiju nastupaju igrači sa vrhunskim karijerama kao što su Dejan Damjanović, Miloš Dimitrijević, Ljuba Baranin, Milan Perendija, Milan Smiljanić, Andrija Kaluđerović, Igor Jelić… Tim je do tragedija koja se desila predvodio Dejan Milovanović, a na golu se ističu Marko Nikolić i Dušan Živković.

Prošlo je još igrača kroz Socca tim Srbije i svi su u prvi plan istakli - druženje.

- Sada smo bili u Meksiku. Bilo je lepo druženje, kao i u Moldaviji i Omanu. Jedina smo selekcija koja konstantno dovodi bivše reprezentativce, pa smo i javno najpoznatiji. Malo sam nezadovoljan suđenjem, sudije nisu na tom nivou na koji se diže Socca. Ali dobro, tek će to krenuti da se razvija, kao padel - otkrio nam je Dejan Damjanović, a na njegove reči nadovezao se Ljuba Baranin:

- Ja sam propustio Meksiko zbog poslovnih obaveza i jako mi je krivo zbog toga. Socca je takmičenje koje smo mi doveli u Srbiju i guramo ga sami i naše je da obezbedimo sredstva i sponzore za Evropsko prvenstvo u Tirani. Treće poluvreme je u ovom delu naše karijere i naših života najvažnija stvar. Mi smo se kroz fudbal povezali svi, ali da nije bilo tog trećeg poluvremena nikada ne bismo postali prijatelji i drugari. Naša ekipa se i van termina i fudbala privatno druži, letujemo, zimujemo zajedno… Fudbal nas je povezao, ali treće poluvreme nas je spojilo! Tu se zaboravlja i šta se desilo na terminu i da li je neko promašio, dao gol, da li se neko posvađao - dodao je Baranin.

Zanimalo nas je i da li u Socca fudbalu aut može da se izvede rukom, što bi našoj selekciji donelo puno jer je u timu Ljuba Baranin.

- Nažalost, ne može. Da može, onda ne bismo imali problema. Dobri smo i nogama, zamisli kada bi rukom mogao aut… Onda nam tek niko ništa ne bi mogao - uz osmeh na licu rekao nam je Ljuba Baranin.

Golman Marko Nikolić možda nije imao karijeru kao saigrači, ali je jedan od najbitnijih delova ove ekipe.

- Bilo je izuzetno iskustvo biti deo tima sa igračima kao sto su Lola Smiljanić, Milan Perendija, Dejan Boske Damjanović, Andrija Kaluđerović, Ljuba Baranin, Milos Čava Dimitrijević, Igor Jelić… Meksiko je ostavio snažan utisak, organizacija i atmosfera su bili na visokom nivou. Zadovoljan sam kako je sve izgledalo i verujem da je to dobar pravac u kom treba da se nastavi. U narednom periodu očekujem kontinuitet, još jače utakmice i priliku da se dodatno napreduje i timski i individualno, kao i da naredna takmičenja donesu još bolje rezultate - rekao nam je Marko Nikolić.

Miloš Čava Dimitrijević imao je lakši put do Meksika od saigrača.

- Ja živim na relaciji Francuska - Srbija, pa sam putovao iz Francuske i imao sam samo dva leta, dok su oni imali tri. Ja sam uvek za druženje i biću tu za ovu ekipu.

Nemci na kolenima

Zanimljivu anegdotu sa takmičenja u Omanu koje se održalo pre Meksika, otkrio nam je Milan Perendija.

- Kada sam igrao za neke finansije, izbegavao sam treninge, pravio kartone da idem kući... Sada kada plaćam termine, ništa ne propuštam (osmeh). U Omanu smo, na primer, igrali smo protiv Nemačke, njih je na takmičenje došlo 60. Stručni štab, maseri, kamermani, analitičari… Nas je bilo 12 ukupno, od toga osmorica na terenu. I mi ih dobijemo 4:2!

Igramo za Deksu

Igor Jelić nam je emotivno otkrio da gde god ova ekipa igra - igra za Srbiju, ali i Dejana Milovanovića!

- Ovo je jedno lepo takmičenje koje je novo za nas. Mi smo se sasvim slučajno pre dve godine prvi put prijavili u Moldaviji, stigli do četvrtfinala gde smo ispali od Hrvatske koja je u tom trenutku bila među tri reprezentacije na svetu. Ali, druženje je bilo fantastično! Odlazak kombijem do tamo i put od 20 sati ostaće mi zauvek u sećanju. U Omanu nisam bio zbog obaveza na poslu, a zatim smo ponovo bili u Moldaviji gde nismo imali sreće sa grupom. Dobili smo prve dve ekipe sveta, nekako prošli, a onda opet meč sa Hrvatima gde smo izgubili 1:0. Na poslednje takmičenje u Meksiku otišli smo teškom mukom zbog problema sa vizama i finansijama, ali je to bilo fantastičnih deset dana druženja. Što se tiče same Socca organizacije, mi smo jedina reprezentacija koja nema Savez iza sebe i za svaki turnir se sami snalazimo za sponzore i sve ostalo kako bismo otišli i predstavljali našu zemlju u najboljem mogućem svetlu. Gde god da odemo, mi igramo za državu, zastavu, grb, ali i našeg Deksu! Mi smo započeli nešto lepo, na mlađima je da nastave gde mi budemo stali - istakao je Igor Jelić.

Za kraj priče, Dejan Boske Damjanović zahvalio se sponzorima.

- Želeo bih da se zahvalim Soccerbetu, ne bi bilo nikakve šanse da vidimo bilo šta prošle godine da nije bilo njih. Naravno, tu su i Peki rent-a-car, Likoteh firmu, od drugara još dve firme, Padel Bros, firma Nikole Petkovića… Tako da trudimo se da skupimo sve firme i da imamo slobodu da učestvujemo na svim turnirma. I Arena sport nas je prenosila, lepo je kada se vidi to malo šire - zaključio je Damjanović.

