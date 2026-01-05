Slušaj vest

Ruben Amorim od danas više nije šef struke Mančester junajteda, pošto je engleski velikan jutros doneo odluku da prekine saradnju s njim.

Amorim je na klupu stigao u novembru 2024. godine, uz velika očekivanja koja je poneo posle uspešnog mandata u Sportingu, ali se njegova priča na „Old Trafordu“ nije završila onako kako su se navijači nadali.

Posle njegovog odlaska, a do imenovanja novog šefa struke, ekipu će kao privremeno rešenje predvoditi nekadašnji prvotimac Mančester junajteda – Daren Flečer.

Amorim se oprašta od kluba posle turbulentnih 14 meseci, tokom kojih su problemi pratili ekipu i na terenu i van njega. Na klupi Junajteda upisao je svega 24 pobede u 63 meča, što daje skroman učinak od 38,71 odsto uspešnosti.

Crvene đavole već u sredu očekuje novi prvenstveni izazov, na „Old Traford“ stiže Barnli, u okviru narednog kola Premijer lige.