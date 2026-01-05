ZAVRŠENA JE AGONIJA! MANČESTER JUNAJTED DAO OTKAZ AMORIMU! Crveni đavoli ostali bez trenera!
Ruben Amorim od danas više nije šef struke Mančester junajteda, pošto je engleski velikan jutros doneo odluku da prekine saradnju s njim.
Amorim je na klupu stigao u novembru 2024. godine, uz velika očekivanja koja je poneo posle uspešnog mandata u Sportingu, ali se njegova priča na „Old Trafordu“ nije završila onako kako su se navijači nadali.
Posle njegovog odlaska, a do imenovanja novog šefa struke, ekipu će kao privremeno rešenje predvoditi nekadašnji prvotimac Mančester junajteda – Daren Flečer.
Amorim se oprašta od kluba posle turbulentnih 14 meseci, tokom kojih su problemi pratili ekipu i na terenu i van njega. Na klupi Junajteda upisao je svega 24 pobede u 63 meča, što daje skroman učinak od 38,71 odsto uspešnosti.
Crvene đavole već u sredu očekuje novi prvenstveni izazov, na „Old Traford“ stiže Barnli, u okviru narednog kola Premijer lige.