OTKRIVENO KO MENJA AMORIMA NA KLUPI JUNAJTEDA! Legenda kluba će voditi Crvene đavole na sledećoj utakmici!
Fudbalski klub Mančester junajted smenio je danas trenera Rubena Amorima. "S obzirom da je Mančester junajted šesti u Premijer ligi, rukovodstvo kluba je nevoljno donelo odluku da je pravo vreme za promenu", navodi se u saopštenju kluba sa Old Traforda.
Junajted je saopštio da će ekipu na utakmici protiv Barnlija u sredu voditi Daren Flečer.
Smena Amorima dolazi nakon rastućih tenzija između njega i rukovodstva kluba, pišu britanski mediji.
Amorim je na konferenciji za novinare u petak nagovestio da je njegov odnos sa upravom kluba zategnut, sugerišući da neče biti u potpunosti podržan u vezi transfera.
Nakon remija sa Lidsom u nedelju, Portugalac je uputio još jednu kritiku upravi, navodeći da je u Junajted došao da "bude menadžer, a ne glavni trener".
Manje od 24 sata kasnije, Junajted je objavio da Amorim više nije glavni trener tima.