Fudbalski klub Mančester junajted smenio je danas trenera Rubena Amorima. "S obzirom da je Mančester junajted šesti u Premijer ligi, rukovodstvo kluba je nevoljno donelo odluku da je pravo vreme za promenu", navodi se u saopštenju kluba sa Old Traforda.

Junajted je saopštio da će ekipu na utakmici protiv Barnlija u sredu voditi Daren Flečer.

Smena Amorima dolazi nakon rastućih tenzija između njega i rukovodstva kluba, pišu britanski mediji.

Amorim je na konferenciji za novinare u petak nagovestio da je njegov odnos sa upravom kluba zategnut, sugerišući da neče biti u potpunosti podržan u vezi transfera.

Nakon remija sa Lidsom u nedelju, Portugalac je uputio još jednu kritiku upravi, navodeći da je u Junajted došao da "bude menadžer, a ne glavni trener".

Manje od 24 sata kasnije, Junajted je objavio da Amorim više nije glavni trener tima.