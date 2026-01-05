tako se to radi

Fudbaleri Crvene zvezde nalaze se u Turskoj, gde se spremaju za nastavak takmičenja u Ligi Evrope i Superligi Srbije.

Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić najavio je dolazak nekoliko pojačnja na Marakanu, ali nije želeo da otkriva imena dok klub ne završi posao.

Zvezdan Terzić

Velika imena na Marakani

Crvena zvezda je klub koji je u protekloj deceniji unapred spremao ozbiljna pojačanja. Nekada šest meseci, pa i godinu dana unazad. Tako je završen transfer Marka Arnautovića, a pre njega Radeta Krunića, Miloša Veljkovića, Nemanju Radonjića, Aleksandra Dragovića, Marka Marina...

Treba se setiti koliko dugo su trajali pregovori sa Mirkom Ivanićem, Nemanjom Milunovićem, Markom Stamenićem, Piterom Olajinkom, Urošem Spajićem, Osmanom Bukarijem, Sekuom Sanogom, Nenadom Krstičićem, Srđanom Babićem, Milanom Gajićem, Ohijem...

Filip Kostić

Srbi u svlačionici važan faktor

Uvek je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić isticao da je njegova želja i cilj da u svlačionici ima srpske fudbalere, ozbiljnih biografija i karijera. Prema saznanjima Kurira, meta uprave kluba iz Ljutice Bogdana 1A je reprezentativac Srbije Filip Kostić (33), kojeg u Zvezdi vide kao buduće levo krilo.

Ljudi iz Crvene zvezde rade ozbiljno i studiozno. Uspostavljeni su prvi kontakti sa Filipom Kostićem i predočenu mu je gde i kako ga vide na Marakani. Uživao bi status kakav imaju Marko Arnautović, Rade Krunić i Miloš Veljković. Ono što ide na ruku Crvenoj zvezdi je da Filipu Kostiću ugovor sa Juventusom ističe u junu i trenutno ne postoje nagoveštaju da će mu klub iz Torina ponuditi novi. To znači da bi na Marakanu mogao da dođe kao slobodan igrač, bez obeštećenja.

Filip Kostić u dresu reprezentacije Srbije

Ozbiljna konkurencija

Svesni su u Crvenoj zvezdi sopstvenih finansijskih mogućnosti, kao i realnosti da Filip Kostić i dalje može da pronađe unosan angažman u Italiji ili Nemačkoj, zemljama u kojima je igrao i ostavio veliki trag. Isto tako, klubovi iz Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara mogu da plate daleko više, ali ne bi mogli da ponude sportski izazov, kakav pruža Crvena zvezda. Na Marakani igraju na kartu Lige šampiona za sledeću sezonu, kao i ozbiljnih primanja. Ozbiljan konkurent crveno-belima biće Panatinaikos iz Atine, koji je takođe kontaktirao Srbina.

Filip Kostić ove sezone odigrao je 14 utakmica za Juventus u svim takmičenjima, od toga 12 u Seriji A i dve u Ligi šampiona, uz učinak od dva gola i jedne asistencije. Činjenica da je na terenu proveo svega 407 minuta govori da u igru ulazi sa klupe i da trener Lučano Spaleti nema preterano poverenje u njega.

Filip Kostić

Ulazi sa klupe u Juveu

Filip Kostić stigao je u Juventus tokom leta 2022. godine iz Ajntrahta za 14.700.000 evra. U prvoj sezoni u Torinu imao je solidne brojke, posebno po asistencijama. U sezoni 2024/25, bio je na pozajmici u Fenerbahčeu, gde je igrao redovno. Vratio se u Juventus pre sezone 2025/26, a klub ga je uključio u pripreme i sastav za FIFA Svetsko klupsko prvenstvo.

Ove sezone upisao je svoju 100. utakmicu za Juventus i tako ušao u krug odabranih i to u derbiju protiv Napolija. Njegova godišnja primanja u Juventusu iznose 2.500.000 evra.